Пермские учёные помогут сократить время проектирования авиадвигателя на 20%

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Команда исследователей из Пермского и Новосибирского университетов создаёт программу для расчёта уровня шума, генерируемого вентиляторной ступенью авиационного двигателя.

В 2017 году Международная организация гражданской авиации ужесточила стандарты на шум реактивных самолётов. Российские самолёты должны начать соответствовать новым требованиям к 2021 году.

Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, программное обеспечение пермских и новосибирских исследователей позволит сократить время проектировочных работ, необходимых для выбора самой «бесшумной» формы лопаток вентиляторной ступени, на 20—30% по сравнению с текущими технологиями. При создании программы используют самые современные вычислительные алгоритмы газовой динамики и аэроакустики.

Кроме этого в рамках проекта создаётся специальная аэроакустическая труба. Руководитель работ по проекту, заведующий лабораторией аэродинамики ПГНИУ, кандидат технических наук Александр Синер сообщил, что с её помощью можно проводить эксперименты, сравнивать полученные данные с результатами расчётов и использовать для проверки программного обеспечения.