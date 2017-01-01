Бороться с «чёрными лесорубами» в Прикамье будут с помощью приложения

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Пермский Центр космических технологий и услуг разработал программу ParmaGIS, которая позволяет выявлять факты незаконной рубки деревьев с точностью до дня.

Приложение ведет мониторинг лесных участков в ежедневном режиме с помощью дешифрирования космических снимков. Кроме того, программа работает с данными аэрофотосъемки и со снимками, полученныи с беспилотных летательных аппаратов. Первыми пользователями ParmaGIS стали компании Пермского края и Кировской области.

Кроме того, оперативное получение данных позволяет быстро реагировать на изменения на лесосеках и сотрудникам лесхозов. На данный момент используется уже три рабочих места, на которых установлена программная оболочка для работы с лесоустроительными и пространственными данными ParmaGIS, сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко.

Напомним, ранее глава региона Максим Решетников поставил задачу уделить особое внимание противодействию незаконной рубке лесных насаждений: «Сейчас нам важен комплексный подход — усилить постоянный автоматизированный контроль за незаконной транспортировкой древесины. Использовать для этого не только проверки, но и современные спутниковые технологии и систему фото-, видеофиксации, которую мы развиваем в крае».

Отметим, что приложение прошло тестовую эксплуатацию в Министерстве природных ресурсов Пермского края и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Участие в реестре позволит органам власти и государственным предприятиям использовать данные дистанционного зондирования Земли в соответствии с «законом о запрете иностранного ПО».

«Уже два года существуют ограничения для покупки иностранного программного обеспечения, это затрагивает государственные структуры — от органов исполнительной власти до муниципальных учреждений, работающих с лесными ресурсами. Теперь появился инструмент для оптимизации всех процессов по работе с лесоустроительной информацией. Это будет экономить время и бюджетные деньги», — рассказал директор Центра космических технологий и услуг Альберт Васильев.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края