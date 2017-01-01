В Перми закрыли частный дом престарелых «Мария» Все его постояльцы распределены по другим учреждениям

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Индустриальный районный суд Перми приостановил деятельность частного дома престарелых «Мария» на 90 дней, говорится в сообщении суда. По информации прокуратуры, в учреждении были выявлены грубейшие нарушения в содержании постояльцев, в частности, им не оказывалась должная медицинская помощь, не соблюдались нормы пожарной безопасности, размещения и питания граждан. Имели место серьезные нарушения прав социально незащищенных граждан.

Постояльцы частного пермского дома престарелых «Мария», где были выявлены нарушения, покинули учреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Пермского края. В доме престарелых находилось более полусотни граждан пожилого возраста. Сейчас все они распределены по другим учреждениям.

СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья». Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование этого дела на личный контроль.