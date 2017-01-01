Директора компании-застройщика Первого пермского микрорайона арестовали на два месяца

Алексея Лобанова подозревают в незаконном присвоении средств дольщиков


Рината Хайдарова корреспондент
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Первый Пермский микрорайон

Сегодня, 27 февраля, по решению Свердловского районного суда гендиректор ООО «КамСтройИнвест» Алексей Лобанов арестован до 22 апреля. «Сейчас уголовное дело рассматривается судом», — пояснили в пресс-службе суда.

23 февраля, Алексей Лобанов был задержан сотрудниками полиции на двое суток. Мужчине инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Напомним, ООО «КамСтройИнвест» взяло в аренду на 5 лет земельный участок площадью 28,3 га в пос. Лобаново. На этой территории застройщик должен был возвести жилой комплекс общей площадью 110 тыс. кв. м. На реализацию проекта активно привлекались средства дольщиков. Первая очередь Первого пермского микрорайона должна была быть сдана в эксплуатацию в третьем квартале 2015 года. Однако этого не произошло. В 2016 году «КамСтройИнвест» начал процедуру самобанкротства, а полиция возбудила уголовное о мошенничестве в особо крупном размере.

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