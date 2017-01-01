В Прикамье снижены ставки за подключение новых строений к коммуникациям

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Региональная служба по тарифам Пермского края изменила подходы к определению платы за подключение новых строений к коммуникациям. В 2018 году взамен индивидуальных ставок за основу будут взяты единые стандартизированные, одинаковые для всех заявителей.

Как сообщают в Региональной службе по тарифам, для расчёта стандартизированных ставок РСТ провела мониторинг реальных затрат, которые несут сетевые организации при подключении новых потребителей. Затем их сравнили с утвержденными Минстроем РФ в 2017 году нормативами цены строительства. В результате были установлены стандартизированные ставки — предельные цены, которые могут запрашивать сетевики за услуги по подключению.

Напомним, в предыдущие годы сетевые организации и владельцы сетей ориентировались на индивидуальные ставки. То есть, получив заявку от собственника или застройщика, сетевики обращались в РСТ и просили установить отдельный тариф для каждого конкретного случая. «Такой подход, во-первых, нарушал справедливость и равенство условий подключения для всех заявителей (одному объекту — одни расчёты, другому — другие), во-вторых, существенно затягивал процесс, поскольку специалисты РСТ каждый раз заново считали размер платы», — объясняют в ведомстве.

Стандартизированные ставки отличаются от действовавших ранее в меньшую сторону. Так, например, в 2017 году фактическая стоимость строительства 1 км водопроводной трубы диаметром 160 мм составляла 27 млн 151 тыс. руб. При установлении стандартизированных ставок цена строительства 1 км трубы на 2018 год определена в размере 19 млн 246 тыс. руб. В сфере теплоснабжения стоимость за 1 Гкал по итогам прошлого года составляла 9 млн 92 тыс. руб., а стандартизированная ставка — 6 млн 32 тыс. руб.

В РСТ отмечают также, что стандартизированные ставки рассчитаны на определённые объёмы потребления. Для воды — до 250 м3 в сутки, для тепла — до 1,5 Гкал/час.

Предполагается, что внедрение фиксированных ставок сделает процесс начисления платы за подключение прозрачным и сократит сроки подключения новых строений к коммуникациям.

Помимо этого, РСТ намерена упростить процедуры подключения, разработав совместно с ресурсными организациями единые алгоритмы («дорожны е карт ы ») для каждого типа, где будут прописаны ч ё ткие сроки, в которые должны проводиться те или иные виды работ.