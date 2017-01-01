В Перми установят часы обратного отсчёта до 300-летия города В мэрии определились с планом мероприятий к Дню города в этом году

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Сегодня, 27 февраля, заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский рассказал депутатам Пермской городской думы о подготовке к грядущему Дню города. В этом году Пермь отмечает 295-летний юбилей и празднования пройдут под девизом «Пермь. Без пяти триста». На этот раз власти решили отметить день рождения города не у памятника основателю города Василию Татищеву, а на другой площадке — у Театра-Театра.

«В прошлом году в сквере Татищева собралось 6 тысяч человек, а когда-то начинали с пятисот. Это говорит о том, что появляется традиция. Учитывая это, мы решили немного изменить концепцию и перенести празднование на площадку перед Театром-Театром. Во-первых, мы просто уже не вмещаемся в сквер. Во-вторых, одним из важнейшим событий праздничного дня станет открытие арт-объекта «Часы обратного отсчёта до 300-летия Перми». Их установят на площади у Театра-Театра, и в полночь с 11-го на 12-е июня на них будет запущен отсчёт».

По словам Вячеслава Торчинского, часы будут иметь интерактивный экран. С ними можно будет контактировать и даже записывать видеообращения.

Третьей причиной для переноса площадки станет новая программа светомузыкального шоу фонтана.

Заместитель главы администрации сообщил, что 12 июня центр города поделят на тематические зоны, отражающие различные сферы городской инфраструктуры. Улица Ленина впервые превратится в стадион «Пермских побед», где спортивные школы и федерации проведут большой фестиваль спорта. На площадке «Детский сад» разместится карнавальный парк, планетарий, контактный зоопарк, мини-диско, школа фокусов. Также появится образовательный «квартал», в котором пройдёт фестиваль робототехники, будут работать лаборатории, проходить мастер-классы и уроки ментальной математики. В «Музее пермских изобретений» расскажут, что изобрели наши земляки и какой след оставили в мировой истории, а также покажут современные научные и культурные проекты. В «Молодёжном квартале» состоится фестиваль молодёжных субкультур «Герои улиц», разместится «Экстрим-арена» со скалодромом и пройдут показательные выступления по экстремальным видам спорта. На площади искусств ожидаются выступления профессиональных театров, творческих коллективов разных жанров и работа творческих лабораторий.

В честь праздника временно будет изменен внешний вид пешеходных экскурсионных маршрутов «Красной» и «Зеленой» линий. «Линия судеб» будет рассказывать не о зданиях и событиях, а о жизни почётных граждан Перми.

Также на протяжении всего дня планируется большая концертная программа. Имя хедлайнера пока не раскрывается.

В этом году шествие «Пермское яркое» хотят провести ближе к вечеру и впервые пригласить к участию в колонне жителей города — для них сделают коробки «Пермь Добрая» и «Пермь Семейная».

Несмотря на то, что центральной праздничной площадкой станет эспланада, мероприятия пройдут также в каждом районе города: в парке «Счастье есть», в саду им. Миндовского, в саду им. Свердлова, в парке им. Чехова, а также на площади у клуба «Юбилейный». Программа мероприятий пока прорабатывается, но уже известно, что в них примут участие артисты Театра-Театра и губернский оркестр.

Вечером 12 июня начнётся 10-минутный праздничный фейерверк. Депутаты, в свою очередь, предложили сделать его интереснее, чем обычно, и, например, написать огнями на ночном небе «Пермь 295». Вячеслав Торчинский ответил, что технически это возможно, и они подумают над этим.