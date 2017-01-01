Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми из-за непогоды

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Шереметьево — Большое Савино по метеоусловиям не смог приземлиться в Перми и ушёл на запасной аэропорт в Казань. Пассажиров доставят в Пермь, как только позволит погода. Ориентировочно время задержки этого рейса на вылет — до 17.30 по пермскому времени.

«Аэропорт не закрыт. Просто метеоусловия кому-то позволяют вылететь или приземлиться, а кому-то нет», — сообщила «Новому компаньону» официальный представитель международного аэропорта «Пермь» Юлия Отраднова.