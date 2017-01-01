«Амкар» сыграет сегодня в Кубке России несмотря на непогоду Сильный снегопад в Перми не помешает проведению кубкового четвертьфинала на стадионе «Звезда»

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Накануне, 26 февраля, президент «Амкара» Геннадий Шилов рассказал журналистам, что из-за обильного снегопада и ветра в Перми матч «Амкар» — «Авангард» (Курск) может быть перенесён. Принять соответствующее решение мог главный арбитр матча Кирилл Левников. Однако судья принял решение провести матч несмотря на сложные погодные условия, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Амкара». Предматчевое совещание прошло в рабочем режиме, искусственный газон пермского стадиона готовят к игре. Матч начнется в 19.30. Руководство «Амкара» обещает болельщикам горячий чай.

Напомним, победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале с победителем пары СКА-Хабаровск — «Шинник» (Ярославль). Финал розыгрыша Кубка России 2017-2018 пройдет 9 мая в Волгограде на новой арене, построенной специально к Чемпионату мира по футболу.