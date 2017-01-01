Риэлторы и связисты рекомендуют переезжать на окраину Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

2018 год — самый удачный период для переезда из центра в отдалённые районы Перми. По данным портала N1.ru, жильё здесь подешевело на четверть, а связисты развернули самую масштабную телеком-стройку в истории правого берега. Даже в отдалённых жилых комплексах новосёлов ждут качественная связь и быстрый интернет.

В 2017 году «МегаФон» установил в Пермском крае свыше 100 новых объектов связи, треть из которых расположена в столице региона. Основные инвестиции были направлены на развитие доступной связи в спальных районах за пределами центра города. В прошлом году новые телеком-объекты появились на улицах Промышленная, Сельскохозяйственная, Закамская, Карбышева, Дедюкина, Семафорная, 4-я линия и Краснополянская.

«Пермяки проводят в мобильном интернете порядка двух часов в день — они выкладывают фото в социальные сети, листают новостные ленты или пользуются приложениями. Благодаря грамотному расширению покрытия жители могут спокойно делать это в любом районе города», — рассказывает директор Пермского отделения компании «МегаФон» Петр Козловский.

Лидером по числу введённых в эксплуатацию базовых станций стал Кировский район. За год количество объектов связи здесь увеличилось на 20%. Это помогает жителям ставить рекорды во всемирной паутине. Так, объём вечернего интернет-трафика в сети «МегаФон» в январе оказался на 15% выше, чем в центральном Ленинском районе.

Реклама