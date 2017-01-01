«СтройПанельКомплект» разработал проект планировки развития дорожной сети Вышки II

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АО «СтройПанельКомплект» разработало проект планировки перспективного развития дорожной сети микрорайона Вышка II, где ведётся строительство ЖК «Мотовилихинsky».

Объём реализованных объектов на территории застройки ЖК «Мотовилихинsky» ежегодно увеличивается. Сегодня там проживают 1,6 тыс. семей, заселено уже 9 домов. Организация комфортного и функционального жилого пространства — одно из приоритетных направлений проектов комплексной застройки. Развивая территорию, застройщик реализует новые сетевые коммуникации, а также предусматривает возможность реконструкции дорожной сети для большего комфорта будущих жителей.

Так, АО «СтройПанельКомплект» разработало проект планировки территорий микрорайона Вышка II, ограниченный улицами Евгения Пермяка, Целинная, Гашкова. В настоящее время по нему ведутся завершающие работы и планируется передача проекта в администрацию города Перми на утверждение.

Данным проектом предусматривается организация улицы Новая, по которой планируется запуск общественного транспорта. Для этого на пересечении ул. Гашкова и ул. Новая, планируется организовать разворотную площадку для пассажирских автобусов и остановку общественного транспорта. Строительство ул. Новая планируется вести поэтапно, по мере реализации кварталов застройки. Завершающий этап (организация разворотной площадки для автобуса) будет реализовываться застройщиком параллельно со строительством 12-го квартала.

Также в проекте предусмотрено резервирование транспортных коридоров под реконструкцию ул. Евгения Пермяка. Таким образом повысится функциональность дорожных развязок для жителей комплекса. Застройщик организует новые остановочные пункты и подъездные пути на участках комплексной застройки, заботясь об удобстве новосёлов. Остановки общественного транспорта располагаются рядом с жилыми домами.

Сегодня «СтройПанельКомплект» реализует позицию 9, ул. Гашкова, 53. В продаже представлены одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 30 до 71,5 кв. м. В проекте планировки на территории застройки ЖК «Мотовилихинsky» предусмотрено размещение детского сада и физкультурно-оздоровительного центра.

Познакомиться с квартирами от «СтройПанельКомплекта» можно на экскурсиях застройщика, которые проходят регулярно. Запись на экскурсии по телефону: 217-93-03. Отдел продаж находится по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б.

Проектные декларации на сайте www.spk.perm.ru.

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