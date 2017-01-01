«Пермскому свинокомплексу» по-прежнему нужен честный инвестор Губернатор Пермского края посетил ведущее предприятие по производству свинины в Пермском крае

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Губернатор Пермского края Максим Решетников 26 февраля посетил производственную площадку АО «Пермский свинокомплекс» (посёлок Майский). После встречи с коллективом предприятия главе региона были продемонстрированы действующие цеха.

В ходе визита на предприятие Максим Решетников заявил, что задача найти свинокомплексу добросовестного и честного инвестора до сих пор актуальна, поскольку постоянно находиться на обеспечении государства предприятие не может.

Как заявила начальник СВК-1 Наталья Каменских, в данный момент они ощутили поддержку государства: «Поросят стали лечить, кормить, у нас закрыты все свободные вакансии. Появилось ощущение, что у предприятия есть будущее».

С уходом арендатора ГК «Синергия», обещавшего полностью модернизировать предприятие (процесс этот должен был начаться в 2018 году), планы по модернизации стали менее глобальными, но более реальными.

«Модернизация на нашем комплексе происходит точечно. Что-то делаем своими руками, что-то бригадным подрядом после работы делают рабочие. На ближайшие годы планируется большой проект по освещённости, составлена программа правительства, освещение предполагается поставить энергосберегающее. Есть три компании, которые привлечены и будут предлагать свои условия. Кто будет выбран — не могу сказать», — рассказала Наталья Каменских.

АО «Пермский свинокомплекс» возобновило свою деятельность с 1 декабря 2017 года. В состав предприятия входят селекционно-гибридный центр (СГЦ) на 1,5 тыс. свиноматок, промышленный свинокомплекс на 108 тыс. голов выращивания и откорма свиней в год, цех кормопроизводства на 100 тыс. тонн комбикормов в год. Возраст зданий и сооружений основных производственных цехов — более 40 лет. Годовое производство свинины составляет порядка 12,6 тыс. тонн в живом весе.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 30 ноября 2017 года всё свинопоголовье ООО «Свинокомплекс Пермский» в количестве 82 тыс. 687 голов было передано 1 декабря 2017 года в АО «Пермский свинокомплекс» на ответственное хранение, с правом частичной реализации свиней. 7 декабря 2017 года был расторгнут договор аренды с ООО «Свинокомплекс Пермский».

На 21 февраля 2018 года поголовье «Пермского» насчитывает 79 тыс. 871 голову, в том числе 7952 свиноматки. Численность работников предприятия составляет 1077 человек.

В данный момент, по данным пресс-службы губернатора, организована розничная торговля продукцией собственной переработки через автомагазин и магазин «Мясопродукты» посёлка Майский и торговую точку на центральном рынке Краснокамска, с ежедневным товарооборотом по торговым точкам порядка 300 тыс. руб.

В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года, по информации пресс-службы, произошло увеличение среднего веса спелого поголовья с 43,5 кг до 72,5 кг, поступления денежных средств от производственной деятельности увеличились с 31,1 млн руб. в декабре 2017 года до 69,1 млн руб. в феврале 2018 года.