Пермский край и «Газпром» договорились об ускорении программы газификации

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Как сообщил вчера, 26 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников, «после переговоров с «Газпромом» возобновлена программа газификации края». Финансирование программы межпоселковых газопроводов увеличилось в 2,5 раза.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— «Газпром» со своей стороны на 2018 год существенно увеличил финансирование программы межпоселковых газопроводов с 220 до 570 млн руб., почти в 2,5 раза. Мы со своей стороны тоже ускоряем программу газификации. Нашлись дополнительные источники в рамках инвестиционной надбавки. Это нам позволяет вести активное строительство в 2018 году 27 газопроводов. Часть из них завершим в 2018 году, часть строек перейдут в 2019 год. Сейчас мы формируем дополнительную трёхлетнюю программу на 2019-2021 год, она в стадии обсуждения.

Заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение «Пермь» Алексей Муранов отметил, что в данный момент в крае строятся два больших газопровода: 60-километровый газопровод в Добрянском районе Полазна — Голубята — Ярино — Вильва и стратегический газопровод, идущий вдоль реки Сылва, Троица — Жебреи — Мостовая. Строительство двух этих газопроводов позволит подключить более 1,5 тыс. потребителей.

По словам Алексея Муранова, важным для газовиков было пролоббированное краевыми властями принятие решения об отмене разрешения на строительство газопроводов до 6 кгс/см2: «Такие газопроводы будут строиться и сразу запускаться в эксплуатацию, без проволочек».