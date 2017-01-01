Производителей молока в Пермском крае ограничат в использовании концентратов Ритейлерам могут установить нормы продаж местной молочной продукции

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Производство молока в Прикамье каждый год увеличивается на 5%

Фото: Игорь Катаев

Губернатор Пермского края провёл совещание с директорами ведущих молокозаводов региона. В совещании приняли участие директора предприятий, производящих порядка 40 % молочной продукции в регионе.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— По итогам минувшего года все крупные сельхозпроизводители оказались в «плюсовой зоне». В первую очередь это касается молока, овощей, зерна, яиц. Мы перешли к твёрдому расчёту дотаций на продуктовку (в расчёте на гектар, если это растениеводство, и на литр молока для производителей молочной продукции). Теперь, если вы больше производите, вы получаете больше дотаций. Мы составили внятный план на будущее по инвестпрограммам. Мы системно продолжаем двигаться по поводу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения — забираем часть земли у федерального правительства, чтобы вовлечь её в оборот. Многие районы активно двигаются вперёд, и мы готовим дополнительную землю под освоение, чтобы они могли дальше развиваться. Понятно, что жизнь подкидывает новые задачки. Главная из них сейчас — снижение цен на молоко, эту тему мы сегодня обсудим.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков отметил, что сегодня возникла необходимость «сделать анализ по цене (молочной продукции, — ред.) и понять, куда мы будем двигаться дальше».

По данным минсельхоза, в мае-июне 2017 года в соседних с Пермским краем регионах началось снижение закупочных цен на молоко, тенденция продолжилась и в начале 2018 года. Так, в Удмуртии в декабре 2017 года цена на молоко была 22,34 руб. без НДС, а в январе-феврале 2018 года составила 20,69 руб. без НДС. В Пермском крае, по информации краевого минсельхоза, цена закупа в январе 2017 года составляла 22,85 руб. без НДС, в декабре 2017 года — 23,96 руб. без НДС. В середине января закупочные цены на молоко-сырец в крае снизились на 1 рубль.

«Ситуация, сложившаяся сейчас, немного сложна. 26 февраля Россельхознадзор временно ввёл ограничение на поставку молочной продукции из Республики Беларусь, поскольку большие объёмы продукции поступали из-за пределов РФ», — заявил Александр Козюков. Изобилие белорусского молока и использование импортного сухого молока спровоцировало снижение цен на молочную продукцию.

Максим Решетников добавил, что вопрос по провалу цен на молоко был поднят на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В частности, в связи со снижением цен премьер-министр Дмитрий Медведев дал распоряжение закрыть импорт из Беларуси, поскольку поставляемое оттуда сухое молоко отнюдь не белорусское, а попадает через Беларусь в Россию из «третьих» стран.

По словам Козюкова, перед региональными властями стоит задача исключить продажу молока, заявленного как натуральное, но содержащего концентраты. «Есть в перечне заводов, которые у нас перерабатывают молоко, такие, у которых объём закупаемого сырья значительно меньше объёма продукции, поступающей в продажу. Например, закуп молока составил 2 тыс. тонн, выпустили они 6 тыс. тонн сырья. А должны были закупить 15 тыс. тонн для производства такого количества продукции», — отмечает министр. Такое несоответствие наводит на мысли, что промышленники пользуются сухим молоком. При этом, как отметил Козюков, с 1 июля 2018 года производители обязаны будут указывать в маркировке продукции, что в составе продукта есть концентраты.

«По нашим данным, в крае есть три завода, которые используют концентраты», — заявил Козюков.

Министр заявил также, что для поддержки добросовестных местных предпринимателей в крае необходимо зафиксировать обязательный объём реализации продукции от прикамских производителей для ритейлерских сетей: «В региональной сети «Семья» на полке находится порядка 60% молочной продукции из Пермского края, в «Пятерочке» — порядка 50%, в сети «Магнит» — 48%. Вся остальная «молочка» произведена в других регионах. Мы понимаем, что сеть имеет право закупать более дешёвую продукцию, но это не всегда значит качественную. Есть предложение в Пермском крае фиксировать объём молочной продукции пермского производства, ниже которого сети продавать не будут иметь права».