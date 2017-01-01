Верещагинский «Ремпутьмаш» откроет производство модулей для проживания железнодорожных бригад Инвестпрограмма предприятия на 2018-2020 годы составит 38,4 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил 26 февраля в рамках визита на ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» губернатор Пермского края Максим Решетников, в данный момент обсуждается вопрос по размещению на верещагинской площадке группы «Ремпутьмаш» производства абсолютно новой продукции, до сих пор не производившейся в крае.

Максим Решетников:

— Это позволит стабилизировать нагрузку, дальше развивать предприятие. По поводу пермской площадки «Ремпутьмаша» идут переговоры. Мы смотрим с учётом нового производства, где и как (его разместить — ред.). Есть предложения, есть потенциальная площадка, которая в принципе устраивает. Но нужно понимать, под какую перспективную продукцию (её отдать — ред.). Общий объём загрузки «Ремпутьмаша» в крае будет только увеличиваться, а дальше естественным образом произойдёт переструктурирование производства.

Генеральный директор группы «Ремпутьмаш» Константин Данилов конкретизировал, что речь идёт о производстве на верещагинской площадке модулей для проживания рабочих бригад железнодорожников.

Константин Данилов, генеральный директор группы компаний «Ремпутьмаш»:

— В первую очередь это социальная программа РЖД, производство модуля для проживания бригад. В ближайшие три года эта продукция станет востребованной. Мы производственное предприятие, у которого нет ни одного поточного продукта, если не считать продукцию нашего Ярославского завода. И сейчас мы осваиваем поточный продукт, поскольку востребованность в нём на будущий год составит 275 модулей, и в дальнейшем будет с каждым годом расти. Очень надеюсь,что мы сможем справиться с тем объёмом, который нам предстоит. Часть продукции мы переносим сюда (на верещагинскую площадку — ред.). В качестве эксперимента на площадке в Верещагино в этом году будет произведена первая партия. Сколько это будет стоить и как будет устроено, пока сказать не готов.

Отметим, что в целом инвестпрограмма предприятия на 2018-2020 годы составляет 38,4 млн руб.

В эту сумму входит замена станочного оборудования и транспортных средств, имеющих высокую степень износа, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию основных средств, направленных на улучшение качества покраски выпускаемой продукции и оптимизацию внутренних логистических процессов.