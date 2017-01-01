Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 27 февраля
Взгляд в IT-будущее. Эксперты обсудили, с какими вызовами столкнётся молодёжь в эпоху новой экономики.
Василий Сабиров: Все мы жертвы селективного восприятия. Сооснователь аналитического сервиса devtodev — о способах манипуляции информацией.
Дефицитный товар. Предложение первичной недвижимости в Перми падает.
Акция «Демобилизация». Не все пермские оборонщики готовы «отрастить гражданскую ногу».
Алексей Кудрин: Успех городов будет определять судьбу всего государства. Семь рекомендаций председателя совета Центра стратегических разработок о том, как России попасть в светлое завтра.
Вывести спорт в люди. В Прикамье обсудили перспективы развития физической культуры.
Сергей Сердюков: Лидерство — это когда тебе не всё равно. Руководитель отдела координации кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» ПНППК рассказал о том, как стать «Лидером России».
Шестидесятницы. Вышли новые книги Лины Кертман и Нины Горлановой.
Из истории в бренд. В Перми обсудили взаимодействие культуры с властью и бизнесом.