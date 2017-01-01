Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 27 февраля

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Взгляд в IT-будущее. Эксперты обсудили, с какими вызовами столкнётся молодёжь в эпоху новой экономики.

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Акция «Демобилизация». Не все пермские оборонщики готовы «отрастить гражданскую ногу».

Алексей Кудрин: Успех городов будет определять судьбу всего государства. Семь рекомендаций председателя совета Центра стратегических разработок о том, как России попасть в светлое завтра.

Вывести спорт в люди. В Прикамье обсудили перспективы развития физической культуры.

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Шестидесятницы. Вышли новые книги Лины Кертман и Нины Горлановой.

Из истории в бренд. В Перми обсудили взаимодействие культуры с властью и бизнесом.

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