Хор MusicAeterna стал лауреатом оперной премии CASTA DIVA

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Оркестр и хор MusicAeterna

Музыкальный коллектив стал лауреатом российской премии CASTA DIVA за 2017 год в номинации «Событие года», сообщают в Пермском театре оперы и балета.

Напомним, премия CASTA DIVA присуждается жюри из крупных российских критиков во главе с Михаилом Мугинштейном наиболее ярким солистам и спектаклям российских музыкальных театров.

Пермский театр оперы и балета получает премию в третий раз. В 2014 году «Событием 2013 года» была признана опера Генри Пёрселла «Королева индейцев», поставленная режиссёром Питером Селларсом и дирижёром Теодором Курентзисом, в 2016 году — опера «Травиата» в постановке Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса.

Церемония награждения и концерт победителей, в котором примут участие и лауреаты прошлых лет, состоится 6 октября 2018 года на сцене театра «Новая Опера имени Е. В. Колобова».



