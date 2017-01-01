В Перми осуждён участник ОПГ за хищение «коммуналки» почти на 27 млн рублей

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Фото: newsline25.ru

Мотовилихинский районный суд г Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника сектора взыскания задолженности ООО «Центр эффективного управления» Андрея Овсянникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что виновный являлся участником организованной группы, в состав которой входили ещё шесть человек: руководитель и двое сотрудников ООО «ИРЦ-Прикамье», а также три директора различных управляющих компаний.

Имея доступ к денежным средствам фирмы, осуществляющей непосредственные расчёты с населением за поставленные коммунальные ресурсы, с марта 2012 года по март 2013 года, Андрей Овсянников совершил хищение более 26,8 млн руб., предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям.

В итоге за оказанные коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения и поставки тепловой энергии недополучили плату ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Пермская сетевая компания» и ПАО «Т Плюс», сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. руб. Также за потерпевшими организациями признано право на обращение в суд о взыскании материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее руководитель ООО «ИРЦ-Прикамье» и ещё один участник группы также были признаны судом виновными в совершении указанного преступления и приговорены к лишению свободы. В отношении остальных участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому приостановлено в связи с их розыском.

В ходе расследования уголовного дела органы следствия наложили арест на похищенные денежные средства, имущество обвиняемого и других лиц в общей сумме более 57 млн руб.