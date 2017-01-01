В Прикамье начался приём заявлений о желании проголосовать на любом участке

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 25 февраля, во всех участковых комиссиях Пермского края начался приём заявлений от избирателей о желании проголосовать на любом удобном участке.

В 2018 году каждый избиратель может проголосовать на выборах президента России 18 марта без использования открепительного удостоверения там, где ему удобно. Для этого необходимо заранее написать соответствующее заявление на сайте «Госуслуг», в многофункциональных центрах, территориальных и участковых избирательных комиссиях.

Подать заявление можно до 12 марта 2018 года включительно, предъявив паспорта гражданина РФ. После получения заявления избирателя исключат из списка по месту регистрации и внесут в список на выбранном им избирательном участке.

Найти наиболее удобный участок можно самостоятельно в сервисе ЦИК России или в мобильном приложении Избирательной комиссии Пермского края «Мои выборы». Также подобрать избирательный участок помогут специалисты при написании заявления.

Пресс-служба Крайизбиркома напоминает также, что по всем вопросам избирательного процесса можно обращаться по телефону «Горячей линии»: 8-800-707-2018 (звонок бесплатный).





