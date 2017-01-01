В Перми ожидается самый сильный снегопад за зиму

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, завтра, 27 февраля, с выходом южного циклона в Пермский край придут сильный снег, метель и северо-восточный ветер.

Снегопад начнётся в первой половине ночи с 26 на 27 февраля на юге региона, а к утру доберётся до Перми. Краевая столица окажется в зоне самых сильных ветров: в первой половине дня порывы северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с, температура воздуха составит -18…-20°. За день в Перми может выпасть 8-11 мм осадков, прирост снежного покрова составит 8-10 см.

По предварительным прогнозам, ещё более сложные погодные условия ожидаются на востоке края, где возможны порывы ветра до 20 м/с и сильный снег, температура воздуха составит -20…-25°. В южной части края при прохождении центра циклона ожидается резкое кратковременное потепление до -6…-8°, однако и более сильный снегопад — 7-12 мм осадков.

К вечеру 27 февраля циклон начнёт заполняться, снегопады станут слабыми и умеренными, ветер ослабеет. Максимальная температура не превысит -15°. Специалисты предупреждают о возможности образования на дорогах снежных заносов и накатов.

В ночь на 28 февраля осадки прекратятся, температура воздуха ожидается в пределах -18…-23°, по северу края до -27°.