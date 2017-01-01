Пермская преподавательница получила президентский грант на 1,2 млн рублей

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Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета ПГНИУ Анна Захаркина стала победителем конкурса грантов президента РФ для молодых учёных в 2018 году.

По условиям конкурса ей предстоит разработать теорию сложных обязательств, которая станет основой для внедрения инновационных моделей гражданско-правовых обязательств.

«До реформирования общих положений об обязательствах в российском гражданском праве отсутствовали нормы, регламентирующие отдельные виды сложных обязательств. Между кредитором и должником должен быть установлен баланс интересов. Это равновесие является необходимой гарантией поддержания делового сотрудничества, предотвращения юридических конфликтов и достижения наиболее полного удовлетворения интересов участников имущественного оборота», — объясняет Анна Захаркина.

Исследование займёт два года, общий объем финансирования проекта составляет 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба ПГНИУ.





