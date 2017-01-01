«Второго» заместителя председателя КСП сделают восьмым аудитором В Заксобрание поступил проект очередных изменений в закон о «Контрольно-счётной палате Пермского края»

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Геннадий Тушнолобов

Фото: Константин Долгановский

Напомним, в ноябре 2017 года председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Юрий Новосёлов и его заместитель Владимир Шуклецов ушли в отставку. После этого на должность главы КСП согласовали экс-председателя регионального правительства Геннадия Тушнолобова. При этом, чтобы Геннадий Тушнолобов смог занять эту должность, депутаты приняли поправку, исключающую из регионального закона о КСП требование о наличии у председателя контрольного органа высшего экономического или юридического образования. Также этими поправками должность заместителя председателя была заменена на заместителя председателя по аудиту.

Геннадий Тушнолобов собирался утвердить на должность «заместителя по аудиту» аудитора надзорного органа Ирину Денисову. Однако сейчас заместителем председателя является Юрий Скорняков, который после ухода Юрия Новосёлова и до вступления Геннадия Тушнолобова в должность исполнял обязанности главы контролирующего органа.

Так как по федеральному закону у председателя Контрольно-счётной палаты может быть только один заместитель, прокуратура внесла отрицательное заключение. «По сути, мы согласуем кандидатуру второго заместителя», — пояснил на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания сотрудник прокуратуры. В ответ Геннадий Тушнолобов сообщил, что в течение двух месяцев приведёт все решения в соответствие с законодательством. При этом депутаты Законодательного собрания кандидатуру второго заместителя утвердили.

В итоге 21 февраля в региональный парламент поступил проект очередных изменений в закон о «Контрольно-счётной палате Пермского края».

По закону Пермского края, КСП состоит из председателя, его заместителя по аудиту, семи аудиторов и аппарата КСП. В пояснительной записке сказано, что штатная численность должностных лиц не изменялась с 2011 года. При этом за эти годы полномочия органа были заметно расширены: должностные лица начали составлять протоколы по 24 видам административных нарушений, проводить аудит в сфере госзакупок. Также увеличилось число муниципалитетов, чьи годовые отчёты об исполнении бюджета необходимо проверять КСП.

Документ предлагает вернуть должность заместителя председателя без приписки «по аудиту» и увеличить количество аудиторов с семи до восьми человек. Эта должность появится за счёт должности второго заместителя председателя КСП.