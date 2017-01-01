В Перми не будут выселять не успевших оформить права на землю

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Мэрия Перми продолжит рассматривать заявления на бесплатное предоставление участков.

В конце прошлого года истёк срок действия закона Пермского края, по которому жители региона могли бесплатно получить в собственность земельные участки, если у них нет документов, подтверждающих право собственности на участок и жилой дом. За три года работы закона пермяки смогли оформить в собственность 357 земельных участков.

Пресс-служба мэрии сообщает, что администрация продолжит рассматривать заявления на оформление участков с учётом законодательства, действовавшего на момент подачи заявления. При этом тех, кто не успел оформить документы на землю, выселять не будут.