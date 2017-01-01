Пермские школьники сделали репортажи с кондитерской фабрики

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Фото: МегаФон

30 особенных детей стали журналистами благодаря современным телеком-технологиям. Вооружившись смартфонами и быстрым интернетом «МегаФона», юные корреспонденты побывали в пресс-туре на шоколадную фабрику.

В рамках проекта «Юнкоры без границ» дети с ограниченными возможностями здоровья пяти пермских школ, а также пациенты онкогематологического центра Пермской краевой клинической детской больницы активно осваивают медиапрофессии: журналист, корректор, редактор, копирайтер, контент-менеджер, арт-директор.

Один из самых ярких своих репортажей ребята сделали из «Дома KитКат в России». Юнкоры увидели, где создаются шоколадные батончики «KитКат» и мармелад «Бон Пари», продегустировали известные сладости. Популярные у журналистов продукты Play Маркет превратили на несколько часов смартфоны школьников в диктофоны и камеры. Помимо этого приложение от Яндекс, переводящее речь в текст в режиме онлайн, помогло детям с проблемами слуха; кому-то гаджет напомнил о важном вопросе, который нужно было задать.

Директор филиала ООО «Нестле Россия» в Перми Филипп Ференбах поделился: «Высокие технологии помогли детям овладеть реальными профессиями, открыть для себя новые возможности и сферы деятельности, побывать на нашем производстве. Это объединяет нас с компанией «МегаФон»: работа связистов и кондитеров делает людей счастливее. Я очень рад, что совместный проект позволил детям увидеть, как рождаются их любимые сладости, а телеком-технологии сделали их возможности неограниченными».

«Гаджет с быстрым интернетом давно стал привычным атрибутом россиянина. Но если для большинства людей это средство связи, то людям с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми смартфон помогает луч­ше слы­шать и видеть, перемещаться по городу и оперативно просить о помощи. Мы насчитали более 40 приложений для смартфона, которые позволяют нашим абонентам с заболеваниями органов зрения, слуха, позвоночника учиться и работать», — объяснил директор пермского отделения «МегаФон» Петр Козловский.

Фото: МегаФон

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