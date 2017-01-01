В Перми сборная России по баскетболу выиграла у боснийцев Фоторепортаж с отборочного матча ЧМ-2019

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В воскресенье, 25 февраля, в рамках первого раунда европейского отбора к Чемпионату мира по баскетбола сборная России сыграла с командой Боснии и Герцеговины.

Российская команда вышла на паркет не в оптимальном составе, поскольку часть игроков находились в расположении своих клубов, выступающих в «Евролиге». Несмотря на это россияне без труда переиграли соперников со счётом 70:53 и вышли на второе место в группе Е. Команды, которые примут участие в Чемпионате мира по баскетболу 2019 года, будут определены в июне после встреч Боснии с Францией и России с Бельгией.

По словам президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, сборная России сыграла очень дисциплинировано в обороне: «Много мячей перехватили, при этом мы не давали боснийцам забить легких мячей и очень много заставили бросать с сопротивлением — это очень важно на таких играх».



Поддержать российскую сборную в УДС «Молот» пришло около 7 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.