Экс-глава Кунгура вернулась в городскую Контрольно-счётную палату Пост кунгурского градоначальника Лариса Ёлтышева покинула ради работы в администрации губернатора Прикамья

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Лариса Елтышева

Фото: Контрольно-счётная палата г. Кунгура

Сегодня, 22 февраля, депутаты Кунгурской Думы утвердили Ларису Ёлтышеву на должность аудитора городской КСП. Как сообщает местное издание «Искра», занимать это место госпожа Ёлтышева будет временно, пока основной работник Анна Василевич находится в декретном отпуске. К исполнению обязанностей аудитора КСП бывший мэр Кунгура приступит в понедельник, 26 февраля.

Напомним, прежде чем стать главой Кунгура, Лариса Ёлтышева работала председателем городской КСП. В декабре 2015 года после затянувшейся конкурсной процедуры Лариса Ёлтышева была назначена главой города Кунгура. Но в сентябре 2017 года она сложила с себя полномочия. Причиной такого решения г-жа Ёлтышева называла поступившее ей предложение перейти на работу в администрацию губернатора в качестве советника. Однако в краевую администрацию Лариса Ёлтышева не трудоустраивалась, сообщили «Новому компаньону» в кадровой службе ведомства. При этом с декабря прошлого года в должности мэра Кунгура работает бывший первый заместитель градоначальника, экс-директор МУП «Водоканал» Сергей Гордеев.

Оперативно связаться с Ларисой Ёлтышевой «Новому компаньону» не удалось.