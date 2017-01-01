Депутаты одобрили перераспределение расходов бюджета Перми

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Фото: Сергей Федосеев

Проект решения был представлен на комитете по бюджету и налогам Пермской городской думы. По итогам исполнения бюджета города за 2017 год 773 млн руб. подлежит распределению.

Проект предлагает сохранить целевое назначение средств, не использованных в прошлом году, в сумме 586 млн руб. за счёт остатков. Таким образом, в целях исполнения взятых в прошлом году обязательств направляются средства на развитие системы ЖКХ — 93 млн руб., организацию дорожной деятельности в Перми — 81 млн руб., развитие сети образовательных организаций города — 91 млн руб.

Кроме того, свободные остатки средств в общей сумме 188 млн руб. предложено направить на субсидирование перевозок пассажиров городским электрическим транспортом (50 млн руб.), на разработку проектной документации на комплексный капитальный ремонт Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы» и эспланады (36 млн руб.), на обеспечение жильём граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (23 млн руб.), на строительство спортивной площадки школы №41 (14 млн руб.), на приведение в нормативное состояние учреждений образования и спорта, а также на содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города (24 млн руб).

По итогам представленных изменений в городской бюджет расходы на инвестиционные проекты увеличатся на 442 млн руб.

«Администрация города Перми вышла к распределению остатков средств в 2018 году на два месяца раньше. Обычно это делалось в апреле. Это позволит раньше провести конкурсные процедуры и в плановом режиме выйти в реализацию инвестпроектов, финансировать которые Пермская городская дума приняла решение ранее», — отметил первый заместитель председателя городского парламента Дмитрий Малютин.

Члены комитета по бюджету и налогам поддержали проект и рекомендовали коллегам на пленарном заседании принять решение о внесении изменений в бюджет Перми на 2018-2020 годы, сообщают в пресс-службе Пермской городской думы.