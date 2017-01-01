В Прикамье появится 14 новых детских садов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 22 февраля, на заседании правительства Пермского края подвели итоги реализации государственной программы «Развитие образования и науки» в 2017 году и обсудили задачи на 2018 год.

По данным администрации губернатора Прикамья, бюджет программы в 2017 году превысил 30 млрд руб. Из 9 подпрограмм на заседании обсудили результаты и предстоящие изменения в трёх направлениях: дошкольного, общего и дополнительного образования.

В связи с ростом числа ребят дошкольного возраста в регионе ведётся активное строительство новых детских садов. Так, в 2017 году было построено три садика более чем на 500 мест: в Перми, Кунгуре и Юсьвинском районе, а также начато строительство ещё шести объектов на 1,3 тыс. мест. Предполагается, что в ближайшие два года будет возведено 14 детских садов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников не исключает, что их может быть и больше. «Буквально сегодня на заседании правительства России будет рассматриваться проект постановления о выделении субъектам средств на строительство детских садов в части создания ясельных групп. По проекту Пермскому краю предполагается направить 1 млрд руб. в течение ближайших двух лет, — отметил глава Прикамья. — Для региона это ощутимая поддержка, которая позволит нам существенно ускорить строительство детских садов и сократить дефицит мест там, где у нас в последние годы была массовая и не всегда продуманная застройка».

Особое внимание на заседании уделили вопросу дошкольного и общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент в Прикамье порядка 500 детей-инвалидов в возрасте до семи лет. Их семьям предоставляется компенсация затрат по воспитанию и обучению на дому. В своём докладе министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что с 2018 года в организации дошкольного образования детей-инвалидов ожидаются изменения.

«С этого года расходы на предоставление компенсации родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому будут доводиться непосредственно до садиков. Родители будут обращаться уже не в районные управления образования, а непосредственно в те детские сады, к которым прикреплён их ребенок», — пояснила министр.

В качестве положительного примера работы с детьми-инвалидами в школах на заседание была приглашена директор школы №114 Валентина Федотова. По её словам, в школе организованы совместные классы с адаптированной программой образования. Учебное заведение работает в формате полного рабочего дня, поэтому учащиеся посещают уроки и дополнительные занятия в одном здании. «Для нас инклюзивное образование — это не проект, имеющий временные рамки, а система работы школы», — подчеркнула Валентина Федотова.

Также директор школы отметила, что школа №114 активно делится своим опытом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогический состав проводит экскурсии, открытые уроке, семинары и курсы для свои коллег.















