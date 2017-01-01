Пермских нефтяников наградили за добросовестный труд

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На ежегодном торжественном собрании сотрудникам организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вручены награды за добросовестный труд в честь Дня защитника Отечества.

На торжественном мероприятии в ДК им. Ю.А. Гагарина собралось 600 представителей организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Их поздравили первые лица предприятий, а 66 сотрудников, особо отличившихся на трудовом посту, отметили благодарственными письмами, почётными грамотами и наградами. На торжественном мероприятии все мужчины получили памятные подарки и цветы.

«На наших предприятиях трудятся офицеры, сержанты и рядовые. Более 130 героев боевых действий, отмеченных медалями за службу в «горячих» точках, а сегодня все они уже на передовой производственного фронта. Только в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» — 243 офицера запаса и 2 тыс. солдат и матросов, поэтому нам есть на кого равняться, на истинных защитников Отечества», — сказал на церемонии награждения представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»