В Перми осудят организаторов игорного «благотворительного фонда»

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СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении четырёх обвиняемых по делу о незаконной организации и проведении азартных игр.

Согласно уголовному кодексу, им грозит штраф до 1 млн руб. или лишение свободы до 4 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Установлено, что с марта по декабрь 2016 года под видом благотворительного фонда «Грамотность» в помещениях Мотовилихинского, Ленинского и Свердловского районов Перми были организованы азартные игры, которые проводились, в том числе, и через интернет.

Деятельность преступной группы была пресечена ещё 7 декабря 2016 года. Компьютерное оборудование было изъято в ходе следствия. По делу проведены оперативно-розыскных мероприятия.

Сейчас собрана достаточная доказательная база. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.