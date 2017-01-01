В Перми начинается реконструкция улицы Революции Расширению улицы мешают аптека, туалет и киоск с шавермой

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Скриншот Яндекс. Карты

Напомним, власти планируют расширить улицу Революции до четырёх полос и проложить от улицы Куйбышева до улицы Сибирской трамвайные пути. Это позволит оптимизировать существующие маршруты, а также снизить простои трамваев за счёт дополнительного объезда. Проект реконструкции рассчитан на 2018 и 2019 годы. На этот объект в бюджете Перми и края заложено 1,3 млрд руб.

В 2018 году стартуют строительно-монтажные работы — замена сетей, строительство трамвайных путей. Но перед этим администрации Перми необходимо решить вопрос с выкупом частной земли. Начальник департамента земельных отношений пермской мэрии Ольга Немирова подписала распоряжение об изъятии земельных участков, необходимых для расширения улицы Революции. В нем говорится, что в зону планируемой реконструкции попали здание газорегуляторного пункта около школы №9, общественный туалет у парка Горького, а также здание на перекрёстке Куйбышева и Революции, в котором располагаются аптека «Планета здоровья», магазин «Хмель и солод» и закусочная «В Лаваше». Кроме этого, пермские власти планируют изъять несколько земельных участков, расположенных с восточной стороны дома по ул. Куйбышева, 47 и с северной стороны домов по ул. Революции 28, 30, 53. Вести переговоры с владельцами изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия поручено МКУ «Пермблагоустройство». Также учреждение закажет оценку изымаемых земельных участков и размера убытков, причиняемых таким изъятием.