Музею «Ретро-гараж» предложили несколько площадок для переезда

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Фото: Вконтакте

В Министерстве культуры Пермского края состоялось специальное совещание по переезду автомобильного музея «Ретро-гараж». На нём были рассмотрены варианты дальнейшего размещения музея.

Напомним, 16 февраля пермский музей автомобильной истории «Ретро-гараж» объявил о том, что вынужденно ищет новые помещения для размещения экспонатов. Причиной переезда стала смена собственников здания на ул. Спешилова, 107, заявили в официальной группе музея в «ВКонтакте».

Музей был открыт в 2015 году. В его коллекции находятся 30 единиц легковых машин и более 20 единиц мототехники.

«На совещании краевыми и городскими властями музею были предложены несколько площадок от 0,5 до 1 тыс. кв. м. В течение ближайшего времени создатель и директор «Ретро-гаража» Александр Черепанов осмотрит данные объекты, чтобы выбрать наиболее оптимальную площадку. Параллельно происходит поиск помещения около 3 тыс. кв. м для постоянного размещения музея, в котором можно было бы не только выставить экспонаты, но и организовать дополнительные сервисы для посетителей», — рассказали в краевом минкульте.

Вчера, 21 февраля, состоялась пресс-конференция музея, на которой Александр Черепанов рассказал, что в декабре 2018 года состоялись торги по реализации имущественного комплекса на Спешилова, 107. Сейчас новый собственник проводит ремонтные работы в здании в соответствии с предписаниями надзорных органов. В частности, заново строится котельная и в зданиях комплекса прокладывается новая отопительная система.

«Мы благодарны новому владельцу здания, что он с пониманием отнёсся к сложившейся ситуации и предоставил время для подготовки музейного имущества к очередному переезду. Сейчас переезд музея находится на контроле краевых властей. При поддержке администрации губернатора и Министерства культуры Пермского края совместными усилиями выбираем место для размещения музея, где можно полноценно продолжить свою деятельность», — сказал директор музея.

Александр Черепанов также обратился к пермской общественности и бизнесу с просьбой оказать поддержку музею.