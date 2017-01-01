Третий не лишний Почему компании-застройщики работают с риэлторами и как клиентам получить от этого выгоду

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Фото: Ольга Семенова/«АиФ-Прикамье»

Сегодня почти все компании-застройщики активно работают с агентствами недвижимости и частными риэлторами. И это сотрудничество выгодно всем сторонам: застройщики могут реализовать большее количество площадей, риэлторы — пополнить клиентскую базу, а покупатели — узнать все нюансы строительства и даже сэкономить.

Взаимодействие с посредниками зачастую несёт много плюсов, отмечают специалисты. «Риэлтор обязан знать тонкости и нюансы со всех сторон, особенно если дело касается ипотеки, взаимодействия с органами опеки, выезда в банк или к застройщику, — объясняет частный агент по недвижимости Надежда Гебель. — И в любом случае риэлтор должен сработать на положительный для всех сторон результат».

То же самое касается и случаев, когда клиенту предстоит, например, пройти длинную цепочку продажи и обменов нескольких квартир или покупки квартиры с доплатой, получить ипотеку на необходимую сумму в конкретном банке на наиболее выгодных условиях, правильно воспользоваться сертификатами.

Специалисты отмечают, что главное здесь — выбрать хорошего риэлтора и надёжного застройщика. В ПАО «Трест №14» взаимодействие с агентами по недвижимости налажено уже давно. И, чтобы постоянно информировать риэлторов о нюансах и ходе строительства, компания устраивает для них регулярные экскурсии на свои объекты

Ольга МИШИНА, начальник отдела продаж ПАО «Трест №14»:

— Лучший способ доказать качество построенного жилья — показать его. Поэтому обязательный элемент взаимоотношений с риелторами — регулярные экскурсии на объекты строительства.

Так, например, одна из таких экскурсий состоялась на прошлой неделе. Агенты по недвижимости оценили ход строительства и преимущества апартаментов «Меланж» на ул. Куйбышева, 109а, ЖК «Первоцветы» во Фролах, готовый дом в Индустриальном районе, на ул. Веры Засулич, 54а.

Благодаря поездкам агенты могут увидеть реальное положение дел и своевременно информировать об этом своих клиентов, рассказать им обо всех преимуществах строящегося и готового жилья, честно отметить недостатки, объяснить нюансы.

Надежда Гебель, частный риэлтор:

— Это единственный застройщик в Пермском крае, который строит дома из кирпича. Монолитные дома не всех устраивают, хотя и в них есть свои плюсы. Кирпичные дома экологичнее, гарантия у них примерно 100 лет, тогда как у панельных — около 50 лет. Кирпичный дом более качественный, основательный. И именно поэтому многие клиенты склоняются к покупке квартир у «Треста №14». Кроме того, компания на рынке уже очень давно. Застройщик надёжный — это точно.

Отметим также, что «Трест №14» все дома строит «под ключ», а около жилья, как правило, есть вся необходимая инфраструктура: дороги, магазины, зоны отдыха, детские сады, школы.

«С «Трестом №14» работаем плотно. Нравится, что наряду с качественным жильём они открыты, гибки и к каждому клиенту лично найдут особый подход», — отмечают участники экскурсий.

При этом риэлторы, как правило, работают в рамках договоров с компаниями-застройщиками, поэтому клиентам не нужно платить «за двойные услуги». Помимо исчерпывающей информации о недвижимости, жильё они получают по «прайсовой» цене, без всяких комиссий.

Фото: Ольга Семенова/«АиФ-Прикамье»

По сообщению пресс-службы ПАО «Трест №14»