Пермские хирурги первыми в России восстановили коленный сустав

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В Городской клинической больнице №4 Перми впервые в России в провели операцию больному остеоартрозом методом рентгенохирургии, сообщает пресс-служба Миндзрава Пермского края.

Операцию провёл заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения ГКБ №4 Олег Каракулов.

«Рентгенохирургические методы лечения применяются при лечении многих заболеваний сосудов, но в ортопедии они практически не представлены. Мы несколько месяцев готовились к операции, изучали особенности её выполнения и послеоперационного периода. В процессе вмешательства использовалось современное рентгенохирургическое оборудование. Была выполнена эмболизация патологической сосудистой сети в области коленного сустава. Операция проводилась под местной анестезией», — рассказывает Олег Каракулов.

Всего было проведено четыре операции. Все пациентки — женщины от 71 до 79 лет — выписаны из клиники в удовлетворительном состоянии. Они отметили уменьшение интенсивности болевого синдрома на вторые сутки после вмешательства.

В дальнейшем планируется продолжить внедрение рентгенохирургического метода в практику лечения остеоартроза.

Следует отметить, что эмболизация является лишь дополнительным методом лечения, позволяющим уменьшить интенсивность болевого синдрома, сократить применение анальгетиков и улучшить качество жизни пациента.