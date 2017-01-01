В Перми избавляются от очередей в центрах «Мои документы»

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Фото: Константин Долгановский

Руководство пермского МФЦ и Управления Росреестра обсудили пути выхода из ситуации, сложившейся после перехода на новое программное обеспечение.

Напомним, в связи с внедрением нового программного комплекса приёма/выдачи документов по услугам Росреестра и Кадастровой палаты, в центрах «Мои документы» образовались очереди. Плюс ко всему существенно увеличились сроки выдачи готовых документов по регистрации прав и постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости, а также выписок из Единого государственного реестра прав.

На совещании представители краевого Росреестра и МФЦ обсудили меры, которые были предприняты ведомствами для устранения возникающих проблем.

«Все специалисты многофункциональных центров обучены работе с новым программным комплексом. Установлен дополнительный сервер, ускоривший процесс обработки документов, — рассказала начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова. — Для сокращения среднего времени ожидания в пермских филиалах дополнительно проводится переориентация заявителей в другие МФЦ города, увеличиваем количество сотрудников в наиболее загруженных филиалах».

Управление Росреестра со своей стороны также прилагает усилия для нормализации ситуации с готовностью документов после проведения государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на объекты недвижимости.

«Для сокращения временных издержек строго контролируется соблюдение логистических схем доставки документов в многофункциональные центры. К этапам формирования готовых пакетов документов привлечены дополнительные специалисты", - пояснила руководитель краевого Управления Росреестра Лариса Аржевитина.

Выйти на обычный режим работы в ведомстве планируют уже на следующей неделе.

Во избежание очередей в многофункциональных центрах, специалисты рекомендуют заявителям перед посещением уточнять информацию о готовности документов к выдаче по телефону контактного центра «Мои документы»: 8-800-555-05-53, или по телефону Управления Росреестра: 8 (342) 205-95-87.

«Если в расписке указан срок окончания регистрационных действий и готовности документов к выдаче в офисе МФЦ, например, «26 февраля 2018 года», то уточнять ситуацию с готовностью по «горячей линии» необходимо не ранее этой даты», — отмечают в Управлении Росреестра.

Получить информацию о стадии выполнения заявки в режиме реального времени можно с помощью электронного сервиса «Узнать о готовности документов» на официальном сайта МФЦ mfc-perm.ru. Для этого необходимо с главной страницы сайта перейти в раздел и указать в открывшейся форме для заполнения номер заявления, обозначенный в расписке. Отметим, что сейчас сервис доступен только для заявителей, обратившихся за получением услуги в пермские филиалы «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9) и «Индустриальный-2» (ул. 9 Мая, 3).

По сообщению пресс-службы МФЦ





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