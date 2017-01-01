Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 23 февраля
Уникальные проекты — основа развития города. В администрации Перми на состоявшемся круглом столе представили концепцию развития городской эспланады. Она предполагает создание в центре города парка отдыха с природным ландшафтом.
Будущее рождается сегодня. В Пермском крае продолжается строительство школ и детских садов.
До свидания, до скорых встреч! В Перми завершил свою работу ледовый городок «Перммяч».
Дома останутся на месте. В декабре прошлого года истёк срок действия закона «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков».
Обрели свою территорию. Пермской региональной общественной организации «Территория семьи» предложили арендовать помещение.
Платим за землю правильно. В краевом центре усилили работу по борьбе с должниками за аренду земельных участков.
Чемпионы нашего двора. В Прикамье сложились большие перспективы развития массового спорта.
«Русь, чего хочешь ты от меня?» Каким могло быть последнее слово Чичикова на суде.
Мы танцуем буги-вуги. В Перми впервые состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу.
Чемпионская поступь. Сразу восемь бойцов будут защищать спортивную честь Прикамья в окружном чемпионате.
Пермские знакомцы великого князя Михаила Романова, или Новые находки и «работа над ошибками». Факты из жизни царской особы в Перми.
Памяти августейшей семьи. Наступивший год будет отмечен целым рядом значимых событий.
Идеи на миллион. Фонд «Сколково» выбрал таланты среди пермских инноваторов.
Новые правила — больше возможностей. Правительство упростило порядок использования материнского капитала на адаптацию детей-инвалидов.
Уходи, зима, скорей! Приходи, весна, быстрей! Русский праздник отметили народными гуляньями и сжиганием чучела.
Весне дорогу! В Перми пройдут весенние ярмарки хенд-мейд товаров.
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