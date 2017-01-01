Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 23 февраля

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Уникальные проекты — основа развития города. В администрации Перми на состоявшемся круглом столе представили концепцию развития городской эспланады. Она предполагает создание в центре города парка отдыха с природным ландшафтом.

Будущее рождается сегодня. В Пермском крае продолжается строительство школ и детских садов.

До свидания, до скорых встреч! В Перми завершил свою работу ледовый городок «Перммяч».

Дома останутся на месте. В декабре прошлого года истёк срок действия закона «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков».

Обрели свою территорию. Пермской региональной общественной организации «Территория семьи» предложили арендовать помещение.

Платим за землю правильно. В краевом центре усилили работу по борьбе с должниками за аренду земельных участков.

Чемпионы нашего двора. В Прикамье сложились большие перспективы развития массового спорта.

«Русь, чего хочешь ты от меня?» Каким могло быть последнее слово Чичикова на суде.

Мы танцуем буги-вуги. В Перми впервые состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу.

Чемпионская поступь. Сразу восемь бойцов будут защищать спортивную честь Прикамья в окружном чемпионате.

Пермские знакомцы великого князя Михаила Романова, или Новые находки и «работа над ошибками». Факты из жизни царской особы в Перми.

Памяти августейшей семьи. Наступивший год будет отмечен целым рядом значимых событий.

Идеи на миллион. Фонд «Сколково» выбрал таланты среди пермских инноваторов.

Новые правила — больше возможностей. Правительство упростило порядок использования материнского капитала на адаптацию детей-инвалидов.

Уходи, зима, скорей! Приходи, весна, быстрей! Русский праздник отметили народными гуляньями и сжиганием чучела.

Весне дорогу! В Перми пройдут весенние ярмарки хенд-мейд товаров.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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