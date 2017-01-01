Аналитики: В Прикамье самый дорогой коттедж средней цены продаётся в Полазне

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По данным портала по выбору недвижимости N1.RU, в Пермском крае самый дорогой коттедж среди средних по цене продаётся в Полазне за 12 млн руб. Чуть ниже цена в Усть-Качке. Там коттедж можно приобрести за 10 млн руб. На третьем месте по средней стоимости находится коттедж в Жабреях за 9 млн руб.

Аналитики портала отмечают, что в исследование попали только выставленные сейчас на продажу объекты. В Полазне коттеджей меньше всего, а цены выше средних по сегменту. Самый большой выбор загородных особняков в разных ценовых категориях находится в Протасах, что влияет в результате на среднюю цену, сообщают аналитики.

Сейчас средняя цена коттеджа в Перми составляет примерно 9 млн руб., в крае — порядка 6 млн руб. Самые дорогие особняки в регионе продаются на территории краевой столицы.