Число покинувших Пермь за год увеличилось почти вдвое

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Миграционная убыль населения Перми в части межрегионального движения составила 1416 человек. По сравнению с 2016 годом убыль увеличилась почти вдвое. В прошлом году эта цифра составляла 862 человека.

Весомый отток населения был зафиксирован в Центральный (1019 человек), Северо-Западный (535) и Южный (369) федеральные округа. Наибольший миграционный прирост наблюдался из Уральского (140 человек) и Сибирского (101) федеральных округов.

В пределах Приволжского федерального округа заметный отток населения отмечен в Татарстан (60 человек) и Нижегородскую область (30). Одновременно миграционный прирост сложился за счёт прибывших из Удмуртии (126), Кировской области (95) и Башкортостана (43).

Международная миграция в целом характеризовалась снижением объёмов на 8,3% и положительным сальдо в два человека. При этом из стран СНГ — Таджикистана, Казахстана и Азербайджана — наблюдался миграционный приток в 158 человек. Наибольший отток населения также произошёл за счёт граждан Китая и США (25 и 16 человек соответственно). С государствами дальнего зарубежья сложилась миграционная убыль, которая составила 156 человек.

По сравнению с прошлым годом миграционная прирост населения внутри Перми увеличился на 4,1% , сообщает Пермьстат. Прирост населения составил 4 тыс. 27 человек.

Отмечается, что наибольший объём миграции выявлен в Мотовилихинском районе.

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