Прикамье развивает экономические связи с Удмуртией

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков, директор ассоциации «Удмуртский промышленный кластер производства НГО» Андрей Санников и генеральный директор «Завода нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» Юрий Парамонов подписали соглашение о реализации совместного проекта по расширению и модернизации производства фонтанной арматуры.

На церемонии подписания соглашения присутствовали заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин и и.о. министра промышленности и торговли Виктор Лашкарёв.

«Соглашение не просто направлено на взаимодействие нескольких предприятий. Главная цель — это развитие экономических связей Пермского края и Удмуртии. Переход на более тесное сотрудничество, которое даст реальные результаты всем нам», — отметил во время церемонии подписания заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Фонтанная арматура, которая широко используется на скважинах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для герметизации и управления потоками продукции, должна выдерживать большое давление и работать при температуре воздуха от -60°С до +40°С.

«Пермские нефтяники и завод «ТЕХНОВЕК» совместно решают сложные технические задачи по оснащению месторождений с 2000 года. У воткинского предприятия более 200 вариантов арматуры, и коллеги постоянно совершенствуются», — рассказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

Справка

На территории Удмуртской Республики «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» владеет двумя лицензиями на право пользования недрами для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений в пределах Чукавинского и Чернушкинского участков и одной лицензией на право поисков, разведки и добычи на территории Быковского участка.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»