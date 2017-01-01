Члены участковых комиссий начали поквартирный обход избирателей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

С 20 февраля по 12 марта в Пермском крае члены участковых избирательных комиссий должны обойти более миллиона квартир и частных домов для информирования избирателей о выборах президента России.

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии, обходы будут проводиться по вечерам в будни и днём в выходные и праздничные дни.

«Жителям региона выдадут личное приглашение на выборы Президента и информационные материалы, а также ответят на возникающие вопросы. Кроме того, члены комиссий помогут на месте проверить наличие жителя в списках избирателей, окажут содействие в оформлении заявления о голосовании по месту фактического нахождения, если необходимо, примут заявку о голосовании на дому по состоянию здоровья», — пояснил председатель Крайизбиркома Игорь Вагин.

При этом членам избирательной комиссии запрещено вести агитацию за кандидатов.

В поквартирных обходах примут участие более 13,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий, Каждый из них обязан предъявить удостоверение, заверенное печатью комиссии. Кроме того, члены комиссий при себе будут иметь специальный бейдж с символикой президентской кампании, телефонами УИК и ТИК, а некоторые из них — также сумку с эмблемой Избирательной комиссии Пермского края.

Чтобы проверить обходчика, избиратель может ознакомиться с его удостоверением или позвонить по телефонам, указанным на бейдже. В случае непредставления удостоверения или агитирования избиратель может обратиться в Избирательную комиссию Пермского края по телефону 235-10-04 и сообщить о выявленных фактах.