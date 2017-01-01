В выходные в Прикамье похолодает до -30 В Пермском крае из-за ультраполярного вторжения ожидается продолжительное похолодание

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в ночь на 22 февраля по югу края ожидается -11…-15°, по северу — до -19°. Днём максимальная температура ожидается в пределах -8…-13°, в Перми — около -10°.

Ночью 23 февраля похолодание усилится: по югу края минимальная температура составит -15…-18°, по северу — -19..-24°. В Перми ночной минимум будет равен -18….-19°. Днём при переменной облачности потеплеет до -11…-13°.

В ночь на 24 февраля ожидается уже значительное усиление морозов — до -20…-25°, по северу края — до -28°. Днём температура не превысит -14…-19°. В Перми ночью ожидается до -22°, днём — около -15°.

По предварительным прогнозам, ночь на 25 февраля станет самой холодной на этой неделе, с температурой -23…-28°. Местами температура опустится до -30°. В Перми ночной минимум может составить -25° или ниже, днём -15…-17°. При этом будет малооблачно и без осадков.

В последних числах февраля возможно дальнейшее понижение температуры в ночные часы до -25…-30°. Днём сохранится -13…-18°. На юге Пермского края ожидаются снегопады и усиление ветра, которые сменятся новым похолоданием.