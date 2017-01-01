«УРАЛХИМ» провёл первую партнёрскую конференцию

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20 февраля в Москве состоялась первая партнёрская конференция продавцов продукции АО «ОХК «УРАЛХИМ». В мероприятии приняли участие представители более 40 крупнейших компаний-партнёров по продажам традиционных и премиальных удобрений под брендом «УРАЛХИМ».

Центральным событием конференции стала презентация новой стратегии продаж «УРАЛХИМа» на внутреннем рынке, обновлённая маркетинговая политика компании и программа по созданию, развитию и поддержке дистрибьюторов. На конференции также был представлен обновлённый продуктовый портфель «УРАЛХИМа» — удобрения для открытого и защищённого грунта, кормовые добавки.

Наиболее важные вопросы взаимодействия производителя минеральных удобрений и дилеров обсуждались в рамках темы «Роль дистрибьюторов в реализации стратегии продаж». Представители «УРАЛХИМа» презентовали новую организационную структуру продаж в сельскохозяйственном сегменте, а также рассказали об изменениях в системе поставок промышленным клиентам. Подробно обсуждалась система ценообразования и условия сотрудничества с дистрибьюторами.

«УРАЛХИМ» представил на конференции инновационные для отечественного рынка продукты ­— высокоэффективные аналоги аммиачной селитры — NS, ИАС, азотофосфат, новые NPK — 27-6-6, 22-7-12, водорастворимые удобрения бренда Solar — Нитрат кальция, Нитрат калия, МАФ 12-61, а также водорастворимые Solar NPK с микроэлементами и Aqua Drop NPK.

Отдельное выступление было посвящено такому важному направлению как агросопровождение. Это перспективный и эффективный инструмент поддержки дистрибьюторов и покупателей. Основная цель агросопровождения — подбор подходящих конкретному сельхозтоваропроизводителю типов удобрений и обучение персонала правильным техникам применения продукции «УРАЛХИМа». Агроконсультирование позволяет заменить традиционные удобрения высокоэффективными перспективными аналогами, позволяющими максимально продуктивно решать поставленные аграрные задачи, повысить урожайность и качественные характеристики продукции.

«Динамично меняющиеся рыночные условия ставят новые задачи как перед производителями удобрений, так и перед дистрибьюторами. Совместно с партнёрами мы трансформируем нашу систему продаж, делаем её более эффективной и гибкой, внедряем новые перспективные продукты и технологии, — отметил генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев. — Формат дилерской конференции позволяет нам не только укрепить сотрудничество с дистрибьюторами, представить инновационную продукцию и услуги, но и получить обратную связь по ключевым вопросам. Уверен, что в будущем подобные мероприятия станут регулярными».

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»