Алексей Кудрин: «Начнём эксперимент в Пермском крае» Бывший министр финансов РФ оценил Пермь как площадку для проведения пилотного проекта в сфере образования

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21 февраля председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин посетил молодёжный форум «Пермский период», после чего вместе с заместителем председателя правительства Пермского края Алексеем Чибисовым и генеральным директором АО «ПНППК» Алексеем Андреевым осмотрел производственные площадки Пермской научно-производственной приборостроительной компании.

Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок:

— Я осмотрел основные производства ПНППК и хочу сказать, что это высокотехнологичное предприятие, которое соответствует всем требованиям российской экономики. Масштабировать такой опыт — наша цель. Мы говорили о том, что помощь государства необходима прежде всего в тех направлениях, которые сегодня имеют ограничения в обмене информацией технологиями с западными рынками.

«Это будет двух-трёхлетний пилотный проект»

По словам Алексея Кудрина, Пермь, возможно, станет местом проведения образовательного эксперимента.

Алексей Кудрин:

— Одна из целей, которую мы преследовали сегодня — обсуждение региональных пилотных проектов, в которых мы сможем на примере таких регионов, как Пермский край, отрабатывать новые нормативные акты и законодательство в развитии образования, здравоохранения. Мы обсуждали возможность проведения здесь пилотного проекта по образованию и внедрению в школах опыта обучения технологиям программирования с раннего возраста. То есть, основные навыки должны через более простые какие-то формы осваиваться детьми, чтобы к техникуму, вузу это были люди с определённым мышлением, навыками в сфере робототехники и других технологий. Сегодня мы обсуждали, как внедрить это нововведение системно по всей стране. Начнём этот эксперимент здесь, в Пермском крае. Это будет двух-трёхлетний пилотный проект. И вот здесь, на ПНППК, мы увидели уже уникальный опыт обучения детей от шести лет. Удачно, что сегодня мне удалось совместить наши дискуссии и знакомство с подобным опытом. Кстати, я увидел, что отдельные передовые пермские гимназии уже наработали методики и имеют опыт такого обучения.

«Мы знаем, как в течение шести лет выйти на темпы роста выше 3,5-4%»

На вопрос о том, как он оценивает сегодняшние темпы роста экономики России и уровень налоговой нагрузки на бизнес, Алексей Кудрин ответил, что сегодня Центр стратегических разработок исследует возможности повышения темпов роста российской экономики, а налоговую нагрузку он не считает «узким звеном».

Алексей Кудрин:

— Конечно, темпы роста российской экономики недостаточны и не позволяют сохранять привлекательность России для торговли и работы на экспорт. К сожалению, мы имеем очень низкие темпы роста. Они должны быть выше среднемировых, чтобы Россия могла сохранять свою долю в мировой экономике и даже её наращивать, становиться интересней для ближайших соседей, партнёров. Поэтому сегодня идёт большая дискуссия о том, что нужно сделать в этом направлении. Центр стратегических разработок подготовил свои предложения. Мы знаем, как в течение шести лет выйти на устойчивые темпы роста выше 3,5-4 %.

Одна из задач — освоение новых технологий и моделей управления, которые бы повысили производительность труда. У нас есть совершенно точные, понятные горизонты, когда и как нам нужно поднять эту производительность труда. В том числе, за счёт таких предприятий (как ПНППК — ред.). Нам нужна новая модель образования, государственного управления, чтобы государство быстрее реагировало на вот эти вызовы. В том числе, изменение технических стандартов, поддержка НИОКРов. Приведу пример, который я уже приводил. Мы, как государство, немало тратим на поддержку НИОКРов и инновационной экономики. Больше 1 % российского ВВП. Сегодня это почти триллион рублей. И это соответствует опыту Японии, Канады, Великобритании, Швейцарии. Но частные компании в этих странах тратят в четыре раза больше, чем государство. А у нас — в четыре раза меньше, чем государство. Нам нужно развернуть эту ситуацию. Почему частные компании не тратят?

Вот мы сейчас находимся в той компании (ПНППК — ред.), которая как раз соответствует этим подходам. И нам нужно понять, как раскрутить, как простимулировать частный сектор на работу с инновационным подходом. Мы тщательно изучаем эту тему и понимаем, что здесь есть целый ряд факторов. Говорим о них правительству, докладываем.

Налоговая нагрузка сегодня не является самым узким звеном. Мы, в общем-то, имеем налоговую нагрузку среднюю по европейским странам. А вот система регулирования государственной административной нагрузки на бизнес, избыточное регулирование, избыточный контроль и надзор, слишком жёсткие санкции к предприятиям — вот это сегодня стало очень серьёзным барьером. Поэтому наш центр предлагает правительству существенно снизить их, мы обсуждаем конкретные детали и сейчас с министерствами находимся в дискуссии.