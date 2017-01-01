Промышленный образец «Чистого кварца» будет изготовлен в конце 2018 года

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Как сообщил «Новому компаньону» генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, промышленный образец продукции нового производства «Чистый кварц» (кварцевой трубки) будет создан ПАО «ПНППК» в конце 2018 года.

«Опытные образцы мы производим уже довольно давно», — пояснил топ-менеджер. Объём вложений в инвестпроект на 2018 год генеральный директор не раскрыл.

В рамках проекта ПНППК налаживает производство кварцевых труб, из которых вытягивается оптоволокно, что позволит решить вопрос независимости оптоволоконного производства от импортных поставщиков. Ранее основным поставщиком кварцевых трубок в Россию являлась фирма Heraeus (США).

Напомним, в 2017 году ПНППК получил более 300 млн руб. из федерального Фонда развития промышленности. 250 млн руб. были выделены на проект «Детали из синтетического кварца для навигационных и мониторинговых систем», и 90 млн руб. — на проект «Вывод на российский и мировой рынок судостроения гирокомпасов нового поколения». Ещё один льготный заём в размере 35 млн руб. был выдан ПНППК региональным ФРП на реализацию проекта «Создание импортоопережающего производства специальных оптических волокон с повышенной стойкостью к внешним воздействиям для информационных, мониторинговых и навигационных систем».