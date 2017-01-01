Пермский студент получил полмиллиона на разработку гироскопа

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Студент второго курса магистратуры физического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Данил Гилёв получил грант в размере 500 тыс. руб. на разработку уникального оптического гироскопа для роботов и беспилотных машин.

Основные средства гранта пойдут на закупку комплектующих для проведения исследований и создания первых прототипов гироскопа, сообщают в пресс-службе губернатора Прикамья. Область применения разрабатываемых гироскопов обширна: их можно использовать на самолётах, кораблях, беспилотных дронах, автомобилях и роботах.

Потенциальный продукт достигает точности других оптических гироскопов, но при этом обладает меньшими габаритами, массой и низкой себестоимостью.

«В отличие от чувствительных элементов, используемых в других оптических гироскопах, микродисковый резонатор обладает малыми размерами. Например, в волоконно-оптическом гироскопе используется оптическое волокно, свёрнутое в катушку общей длиной в 1 км. В предполагаемом гироскопе такой элемент будет размером чуть меньше копеечной монетки», — рассказывает автор идеи Данил Гилёв.

Отметим, что грант молодой учёный выиграл в региональном этапе конкурса «УМНИК», организованного федеральным Фондом содействия инновациям.

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