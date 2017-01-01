Конечную остановку автобуса №56 перенесли на другую сторону Компроса

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С 26 февраля изменится схема движения автобусного маршрута №56 «Станция Пермь-II — Авиагородок — Комсомольская площадь». Остановка «Комсомольская площадь» переносится с чётной стороны проспекта на нечётную.

В городском департаменте дорог и транспорта пояснили, что изменение связано с установкой дополнительных ограждений на перекрёстке улицы Белинского и Комсомольского проспекта, предназначенных для безопасности пешеходов. Чтобы автобус мог беспрепятственно развернуться, а также забрать или высадить пассажиров, остановку решили перенести. Расписание движения при этом останется прежним.