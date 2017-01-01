Минстрой представил новые подходы к расселению ветхого жилья Приоритет будет отдаваться расселению целых кварталов и сносу ветхих домов под строительство социальных объектов

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Фото: Администрация Перми

Сегодня, 21 февраля, Общественный совет при Минстрое провёл заседание на тему расселения ветхого и аварийного жилья. Министр строительства Михаил Сюткин сообщил, что в марте правительство края планирует утвердить новый порядок предоставления субсидий муниципалитетам. Софинансирование расходов за счёт краевого и местного бюджетов составит 75/25.

«С 1 января 2018 года закончилась федеральная программа по расселению аварийного жилья, и теперь мы будем продолжать её на краевом уровне. Мы разработали трёхлетнюю программу, которая в ближайшие три года позволит расселить ещё 60 тыс. кв м. Сейчас мы рассматриваем дополнительные подходы, которые позволят повысить эффективность использования этих денежных средств».

Минстрой предложил выделять деньги на расселение многоквартирных аварийных домов, если это позволит освободить землю под строительство новых кварталов или микрорайонов. При этом освобождаемая территория должна быть обеспечена коммунальной и социальной инфраструктурой, или их строительство предусмотрено соответствующими программами. Такое предложение будет привлекательно для застройщиков, что позволит легко реализовать участок на торгах и поддержать строительную отрасль края. В 2018-2020 годах планируется расселить 58,5 тыс. кв. м, и реализовать на торгах 14 га земли. По предварительных подсчётам, продажа земельных участков позволит получить более 1 млрд руб., которые можно вновь отправить на расселение аварийного жилого фонда. Также муниципалитет может попасть в программу, если аварийные дома нужно расселить для строительства социальных объектов, или они уже частично расселены по другим программам или по решению суда.

На 1 января 2018 года в Перми сосредоточена половина всего аварийного жилищного фонда края. По словам министра, перекос случился, так как раньше приоритет по расселению ветхих домов отдавался муниципалитетам, а не крупным городам. Сейчас их будут расселять в равной степени — 50/50.

При этом председатель пермской городской думы Юрий Уткин отметил, что Пермь не может самостоятельно решить задачу по расселению.

«В Перми для ликвидации всего аварийного жилого фонда требуется около 20 млрд руб. Но это объём всего бюджета города. Мы, конечно, тоже не сидим сложа руки, а собираемся дополнительно выделить на расселение ветхого жилья 12 млн руб.»

Кроме того Юрий Уткин считает, что новые правила предоставления субсидий нужно сделать максимально долгосрочными. «Если строительный бизнес будет понимать правила игры, то и реагировать будет так, как всем нужно — строить новые кварталы».

Однако некоторые главы муниципалитетов, присутствовавшие на заседании, отметили, что новые правила не позволят им принять участие в программе. По словам глав, даже в районных центрах ветхие дома расположены точечно, либо не имеют необходимой инфраструктуры, либо земельные участки используются только под индивидуальную жилую застройку. В результате члены совета одобрили предложения министерства с условием доработки под малые территории. Михаил Сюткин также предложил обратить внимание на использование освобождаемой земли под индивидуальную жилую застройку и обсудить этот вопрос на совете глав муниципалитетов.