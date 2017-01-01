В проекте планировки территории «Мориона» появится IT-кластер Также на площадке планируется разместить жилую застройку и офисные помещения

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В феврале 2016 года для девяти земельных участков на шоссе Космонавтов, 111 установили зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Девелопер проекта PAN City Group собирался построить там жилые дома, а производственные мощности вынести на другую площадку. Прошлой осенью краевые власти совместно с участниками IT-отрасли обсудили развитие кластера. При этом была озвучена идея привязать IT-кластер к территории бизнес-парка «Морион».

Сегодня, 21 февраля, на заседании комитета по вопросам градостроительства Пермской гордумы администрация Перми отчиталась, как идёт подготовка проекта планировки территории «Мориона». Начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова сообщила, что девелопер проекта PAN City Group неоднократно направлял в администрацию заявления о согласовании проектной документации. Но мэрия из-за замечаний отправляла проект на доработку.

«По информации застройщика, сейчас рассматривается предложение о создании на данной территории IT-кластера. В соответствии с этими предложениями PAN City Group сейчас разрабатывает проект планировки», — цитирует слова чиновницы «КоммерсантЪ-Прикамье».