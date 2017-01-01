В Березниках наращивают производство нитрита натрия

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Цех нитрит-нитратных солей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» — единственное в России производство, которое выпускает такой уникальный продукт, как нитрит натрия. Запуск цеха состоялся 23 февраля 1978 года и через двое суток по укороченной схеме на центрифугах второго контура был получен первый продукт. Стоит отметить, что подобная технология была единственная в Советском союзе и аналогов подобному производству не было и нет.

Семь лет спустя, в 1983 году, был введён в эксплуатацию цех калиевой селитры. А с 1 февраля 1985 года эти подразделения объединили в один цех — нитрит-нитратных солей. ННС сегодня выпускает три продукта — нитрит натрия, натриевую селитру и азотно-минеральное удобрение, которое широко применяется в сельском хозяйстве, — калиевую селитру. Мощность цеха — 186 тонн в сутки. Коллектив — 105 человек.

Сергей Коноплев, начальник цеха ННС филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В нашем цехе трудятся люди, которым нравится внедрять новые технологии, постоянно работать над повышением производительности, потому что именно на этом уникальном производстве есть возможность себя реализовать. Сейчас в цехе сформировалась отличная команда, благодаря которой мы справляемся с поставленными задачами. Два года подряд — в 2016 и 2017 годах — цех ННС первым в филиале выполнял годовую производственную программу по выпуску продукции. Кроме того, в 2017 году в подразделении выпустили рекордный с момента пуска годовой объём калиевой селитры — 24 тыс. 069 тонн.

Кроме человеческого фактора, на увеличение выпуска продукции повлиял и технический. После замены устаревших центрифуг на современные, в 2017 году появилась возможность установить оптимальный технологический режим и загрузить на полную мощность производство калиевой селитры. К этому результату в цехе шли несколько лет. Стоит отметить и современное оснащение отгрузки в цехе погрузки продукции. Упаковщик марки «Conchetti» может справляться в час с 15 тоннами продукции цеха ННС. А формирует паллеты по европейским стандартам погрузчик «Kuka». Что касается поставок, селитра калиевая и нитрит натрия, кроме российского рынка, уходят в Латвию, Эквадор, Польшу, Литву, Казахстан, Беларусь и Украину. Только нитрита натрия с момента пуска цеха было произведено более 680 тыс. тонн — это почти 10 тыс. вагонов. И, как говорят в цехе, такие показатели — только начало.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»