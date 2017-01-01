Дольщики «долгостроя» в Чайковском начали заселяться в квартиры

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Фото: Игорь Катаев

Ещё прошлой осенью дольщики дома на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском пытались привлечь внимание общественности участием в митингах, где требовали достройки своего дома. Сегодня будущие новосёлы делают в своих квартирах ремонт.

Строительство дома на Сиреневом бульваре началось в 2013. По данному объекту было заключено более 100 договоров долевого участия, застройщиком выступило ООО «РСУ-6». Объект планировался к сдаче в 2015, однако сроки ввода неоднократно сдвигались.

В сентябре 2017 года в администрации Чайковского муниципального района региональный минстрой совместно с Общественной палатой Пермского края организовал контрольные совещания с представителями дольщиков дома, чтобы определить текущее состояние объекта и дальнейшие пути завершения работ. Дольщики поделились с представителями власти ситуацией, вместе подробно разобрали проблему достройки объекта.

Повторно минстрой и палата вернулись в Чайковский через месяц. В этом совещании принял участие и сам застройщик, заверивший власти, что продолжит работу и закончит «долгострой».

Андрей Кошкин, член инициативной группы дольщиков дома на Сиреневом бульваре, 5:

— Задержка по сдаче дома и его вводу составила 2 года. Наша инициативная группа собирала митинги, писала в надзорные органы, мы отправили письмо в Министерство строительства с просьбой попасть к руководству на приём. После мы были удивлены, что не мы поехали к министру, а министерство приехало к нам, причём в составе достаточно обширной делегации. На территории Чайковского муниципального района сейчас работает межведомственная комиссия по контролю хода строительства домов, застройщик которых — «РСУ-6». Вся информация фиксируется и направляется в Министерство строительства, которое осуществляет прямой контроль хода строительства. Люди увидели, что им не пустые отписки отправили по почте, а действительно организовали работу по контролю строительства.

Со временем в региональный минстрой от дольщиков начала поступать информация о том, что достройка дома постепенно движется.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— В вопросе достройке по этому дому нам очень помогала разумная позиция граждан, их понимание, содействие и готовность двигаться дальше. Одно дело, что нам рапортует застройщик или наши собственные исполнители, другое — когда мы получаем общественный контроль каждого действия на площадке непосредственно от дольщиков.

2 февраля краевая инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии «проблемного» объекта на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском проектам, прошедшим экспертизу. Застройщик получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию, а жители начали постепенно заселяться в свои квартиры.