Пермский край и «ЛУКОЙЛ» обсудили перспективные проекты в регионе

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Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в рамках рабочего визита в Пермский край вместе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым провёл встречи с работниками дочерних, подрядных и сервисных предприятий компании в Перми и Чернушке.

Основными темами обсуждения стали перспективные проекты в регионе, а также вопросы социальной политики «ЛУКОЙЛа» в отношении работников предприятий.

Вагит Алекперов и Максим Решетников также рассказали о реализации соглашения о взаимодействии между Компанией и Правительством края. Оно предусматривает, в частности, финансирование строительства медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры и спорта.

Справка

Протокол о взаимодействии ПАО «ЛУКОЙЛ» и администрацией Пермского края был подписан в Перми 23 ноября 2017 года. Среди основных направлений — финансирование инфраструктурных проектов — газификация и водоснабжение населенных пунктов региона, поставка горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям, восстановление популяций ценных видов рыб в водоемах, реализация краевых мероприятий и традиционных акций.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»